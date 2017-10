Mercedes n’a pas gagné à Sepang mais elle a fait encore une très bonne opération au championnat pilotes et au championnat constructeurs, suite à l’ensemble des déboires connus par Ferrari ce week-end.

Mais Toto Wolff n’avait pas la tête des bons jours à l’arrivée : sa W08 a été battue, à la régulière, par la RB13 de Max Verstappen.

"Je ne suis pas heureux. Vous ne pouvez pas voir ce résultat et dire simplement que nous avons marqué plus de points que Ferrari. Nous avons tellement perdu notre rythme ce week-end. Nous étions à trente secondes du rythme de Vettel, s’il était parti devant. Et même chose sur Max s’il avait continué à pousser."

L’Autrichien ne comprend pas. "comment un voiture si rapide sur tant de circuits peut perdre autant de vitesse. Avec les pneus qui surchauffent à nouveau... À Singapour, nous étions vraiment bons sur le mouillé. Il nous faut garder notre calme et essayer d’analyser cela correctement."

Wolff estime qu’à la régulière, "nous aurions dû finir 5e et 6e aujourd’hui. Ce qui est inquiétant."

"Nous avons quelques jours avant Suzuka, un climat complètement différent, et nous en saurons plus à ce moment-là."

"Sur le papier, Suzuka devrait nous convenir. Il y avait encore des points d’interrogations concernant la Malaisie – nous aurions dû être plus rapide que nous l’avons été aujourd’hui - mais Suzuka devrait être plus notre tasse de thé."

"Une fois que j’aurai digéré cette course, je penserai alors aux 16 points que nous avons pris au détriment de Ferrari, mais pour l’instant, c’est encore douloureux."