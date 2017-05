Lewis Hamilton doit une bonne partie de sa victoire espagnole à son coéquipier Valtteri Bottas. Laissé en piste plus longtemps que prévu par Mercedes, le Finlandais a ensuite joué sa carte... et servi à bloquer pendant plusieurs tours Sebastian Vettel, permettant ainsi à Lewis Hamilton de gagner 5 bonnes secondes sur le pilote allemand.

Valtteri Bottas a donc parfaitement joué son rôle d’équipier modèle – les plus sceptiques diront de « bon lieutenant » voire de numéro 2.

Même s’il a dû finalement abandonner sur problème moteur, sa performance a entièrement réjoui son management. Toto Wolff loue aujourd’hui le travail d’équipe de son pilote.

« Valtteri a joué un rôle important dans la victoire de Lewis parce qu’il était 3e avant son problème moteur. Il ne pouvait pas vraiment en faire plus. Sa voiture a été probablement endommagée après le contact avec Kimi Räikkönen au virage 1, et il s’est accroché pour ramener des points précieux pour lui et pour l’équipe, mais malheureusement, nous avons eu ce problème moteur. »

« C’était du vrai travail d’équipe. Il ne faut pas oublier Valtteri, qui est resté en piste parce que c’était sa stratégie, et il a fait perdre à Sebastian Vettel du temps précieux – cinq ou six secondes. C’est la course ! Dans l’ensemble, c’était un résultat d’équipe formidable, pour le pilote, son coéquipier, l’équipe, pour tout le monde. »

C’est à un autre moment de la course que Valtteri Bottas a révélé son fair-play. Plus rapide et en pneus neufs, Lewis Hamilton fondait sur lui dans la ligne droite d’arrivée et le Finlandais s’est écarté sans ciller. L’Anglais n’a ainsi perdu aucun temps.

De plus, au premier virage de la course, Bottas n’a pas tenté un dépassement hasardeux sur Lewis Hamilton, même s’il s’était un peu mieux élancé. Toto Wolff, là encore, en fut particulièrement rassuré.

« Vous n’avez pas besoin de prévenir Valtteri. Il était presque côte à côte avec Lewis, et il aurait pu plonger à l’intérieur, mais c’était trop risqué d’entamer une telle manœuvre contre votre coéquipier, et ensuite, il a réalisé, que Kimi Räikkönen arrivait de l’extérieur, qui était assez agressif. Donc je pense que dans l’ensemble, le départ de Valtteri et sa manœuvre de protection de Lewis au virage 1, étaient assez bons. »

Après un problème moteur rencontré sur le nouveau V6 évolué de Valtteri Bottas, Mercedes avait décidé de repasser au moteur initial, qui avait disputé les premières courses de la saison. Un moteur usé et qui était à la limite… Toto Wolff ne regrette-t-il pas de ne pas avoir monté un moteur totalement neuf sur la voiture de Bottas ?

« C’était un risque. Le problème a commencé quand nous avons installé le nouveau moteur, et nous avons découvert un problème et nous savions que c’était malheureux... ça a fini par nuire à Valtteri. »