C’est l’heure de la reprise pour Mercedes et Toto Wolff. Le directeur de l’écurie allemande a un double front à mener cette saison : assurer la transition entre Nico Rosberg et Valtteri Bottas et surtout défendre le titre de Mercedes dans le contexte du nouveau règlement.

« C’est l’aube d’une nouvelle ère » confie Wolff aujourd’hui, avant de s’envoler pour Melbourne. « C’est la première fois que la F1 a changé ses règles pour rendre les voitures plus rapides. Nous avons un nouveau management [Liberty Media] qui regarde comment faire progresser le sport. Et dans notre équipe, nous avons vu quelques changements significatifs dans le personnel [départ de Paddy Lowe, le directeur technique, arrivée de James Allison pour le remplacer] pendant l’hiver. »

« L’objectif avec ces nouvelles règles est de rendre cette nouvelle génération de F1 la plus rapide de l’histoire du sport. Et à regarder les résultats des essais hivernaux, nous sommes bien sur ce chemin. C’est quelque chose qui n’a jamais été fait avant et c’est un changement radical. Nous avons même rendu les F1 plus spectaculaires à regarder. »

« Pour en avoir parlé avec les pilotes, ces machines sont violentes, simplement comme les F1 devraient l’être. J’ai été sur la piste les regarder et, en comparaison de la précédente génération de voitures, celles-ci sont vraiment des voitures spectaculaires. Du point de vue du fan, et une partie de moi parle comme un fan, c’est vraiment quelque chose de spécial. »

Concernant la nouvelle paire de pilotes formée par Mercedes, les premières semaines ont été positives selon le directeur de l’écurie...

« Lewis et Valtteri sont dans une position formidable. Ils ont une relation pleine de respect et amicale, d’après ce que nous avons vu de nos briefings jusqu’à présent. C’est une période excitante pour eux parce que ces nouvelles voitures sont un vrai défi physique. Les deux ont senti des essais que les forces G étaient énormes. »

Toto Wolff pense que les nouvelles règles vont donner un coup de fouet à la motivation de Mercedes. Il ne prend certainement pas le succès pour acquis malgré trois années de domination quasi-totale…

« Nous avons abordé avec détermination le défi de ce nouveau règlement. Nous avons connu beaucoup de succès ces trois dernières années dans le contexte d’un règlement stable. Mais aucune équipe n’a jamais maintenu ses succès après un tel changement de réglementation. Avoir un tel défi est bon pour l’équipe. »

« Gérer les espérances, c’est un art. Vous ne devez pas les placer trop basses, mais vous devez aussi les garder sous contrôle. Avec les nouvelles règles, tout le monde commence avec zéro point. Cela vous donne des opportunités aussi bien que des risques, pour chaque équipe. Vous devez seulement vous rappeler de 2009 et voir à quel point la F1 peut être imprévisible, avec Brawn qui a gagné le championnat cette année après être passé proche de la disparition. »

Ferrari et Red Bull sont les premiers rivaux de Mercedes, mais Toto Wolff n’exclut pas non plus une surprise du chef...

« Nous abordons 2017 avec un tel état d’esprit. Nous prenons chacun de nos rivaux au sérieux et respectons la capacité de chaque équipe à trouver une formule magique. Nos rivaux ont plein de personnes très intelligentes, les meilleurs du monde dans leurs domaines. Nous avons fait le meilleur travail possible pendant l’hiver et si nous ne sommes pas les plus rapides à Melbourne, alors, il s’agira de trouver pourquoi, et ce qu’il nous faut pour revenir au sommet de nouveau. C’est un défi ; nous le relèverons avec une motivation et une énergie formidables. Des échecs peuvent nous donner une opportunité sur le long terme parce que vous devez constamment vous améliorer. »

« Comme nous l’avons vu à Barcelone, les écarts à l’avant du peloton se sont réduits. Nous verrons comment cela se passe à Melbourne, parce que nous ne savons toujours pas les niveaux de charges d’essence, le poids ou les réglages moteur des autres voitures. »