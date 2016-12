A l’approche des fêtes de fin d’année, Toto Wolff a adressé un message de félicitations à tous les employés de Mercedes, après une année 2016 à nouveau couronnée de succès. Dans ce message cependant, transparaît une certaine inquiétude liée au changement de réglementation en 2017, et surtout au départ à la retraite de Nico Rosberg qui laisse l’écurie allemande dans une situation malaisée.

« 2016 a été une année remarquable. Notre équipe a battu des records dans les livres d’histoire : nous avons atteint nos objectifs avec passion et détermination ; et à chaque virage, nous avons été mis au défi par des situations inattendues. Nico a été couronné champion et a ensuite quitté la scène. Lewis a eu besoin d’une certaine force de caractère pour digérer sa défaite avec sang-froid et dignité. Nous avons célébré notre succès et nous avons appris de nos erreurs. »

« Nous en sommes sortis plus forts, plus capables de faire face aux défis auxquels nous serons confrontés. Notre position, sur le devant de la scène, fait que chaque décision que nous avons prise, chaque mot que nous avons prononcé, a été intensément examiné au microscope. Il y a eu des débats passionnés parmi nos fans, qui ont été interprétés par les médias. »

« Mais il y a eu assez de palabres, désormais. Le temps est celui du calme, d’une réflexion posée. Pour savourer nos réussites et nous préparer pour la campagne de l’année prochaine. Nous continuerons d’être guidés avant tout par l’intérêt de notre équipe. Cette philosophie est plus importante qu’une seule saison, qu’une seule personne. Elle a forgé un groupe qui est humble dans la victoire et digne dans la défaite ; qui a faim d’autres défis, et qui résiste à la pression ; qui n’est jamais satisfait d’être dans une situation de statu quo, et qui recherche toujours à s’améliorer. »

« Nos valeurs ont été les pierres fondatrices de ces trois championnats du monde. Et nous ne ferons pas de compromis au moment de commencer notre quête pour un 4e titre en 2017. »

« Il est désormais temps de s’éloigner pour quelques jours du monde de la course, de profiter de famille et amis. De recharger les batteries pour les plus grands défis qui sont devant nous. Nous allons nous attaquer à un nouveau règlement, accueillerons un nouveau pilote et affronterons des rivaux plus forts. Tout cela testera la personnalité de notre équipe, sa force, son potentiel. »