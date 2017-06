Cette saison, Ferrari apprivoise bien mieux les Pirelli que la Mercedes. La semaine dernière, Toto Wolff s’était alors interrogé sur ce « mystère italien » - sous-entendant que le manufacturier italien favoriserait peut-être une écurie italienne.

Ces théories du complot ont été encore aujourd’hui démenties par Mario Isola et Pirelli, dont le PDG, Mario Tronchetti Provera, a rappelé avec insistance que Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen avaient été très assidus aux essais Pirelli organisés l’an dernier. A l’inverse, Lewis Hamilton n’y avait pas pris part.

Toto Wolff reconnait aujourd’hui cette différence d’approche entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Le directeur de Mercedes rend hommage à l’approche méticuleuse du pilote Ferrari.

« Chaque pilote a sa propre manière de se préparer. L’un veut être parfait et un travailleur méticuleux, alors que l’autre se fonde plus sur son instinct. Sebastian Vettel a toujours été un travailleur, donc peut-être qu’il a compris plus tôt comment mettre les pneus dans leur bonne fenêtre de fonctionnement. »

Le manque d’assiduité de Lewis Hamilton aux essais Pirelli en 2016 n’est cependant pas la seule explication des difficultés actuelles de l’écurie. Toto Wolff reconnaît volontiers que la Mercedes a trop de défauts de naissance.

« Notre voiture est difficile à régler, en particulier quand il faut faire travailler les pneus de manière optimale. Mais nous savons dans quels domaines nous sommes en retard. »

Tout l’objectif du manager Toto Wolff est désormais de garder Lewis Hamilton motivé – on sait que le pilote anglais peut rapidement baisser les bras si sa voiture n’est pas assez compétitive.

Pourtant, l’Autrichien assure que la motivation n’est pas un problème pour le moment. Il attend cependant plus de son pilote fétiche.

« Lewis n’est pas un problème, mais il a une influence positive. Je veux le voir en faire plus que l’an dernier. Sur ce point, il n’y aura aucun problème pour l’équipe dans l’ensemble. »