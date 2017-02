Comme Daimler Benz l’a annoncé hier, Toto Wolff et Niki Lauda ont été reconduits à leur poste respectif à la tête de l’équipe Mercedes F1.

Ce n’était pas une surprise pour les deux Autrichiens, qui négociaient depuis quelques mois, et sont aussi actionnaires de l’équipe.

Cette reconduction de contrat s’accompagne d’une belle hausse de salaire pour les deux hommes, qui ont engrangé trois titres mondiaux depuis leur arrivée.

Pour Wolff, qui possède 30% des parts de l’équipe, c’est un salaire de 300.000 euros / mois qui lui sera versé. Pour Lauda (actionnaire à hauteur de 10%), c’est un peu plus de 150.000 euros / mois.

Pour les deux hommes cela représente environ 30% de plus qu’avant. Une belle affaire, méritée pour beaucoup d’observateurs. Et aussi selon la maison-mère, qui a donné plus de pouvoirs de décision à Toto Wolff.

En effet, alors que Paddy Lowe avait un rôle exécutif, James Allison sera sous les ordres directs de Wolff. Lauda gardera lui un rôle non exécutif, comme avant.