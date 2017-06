Toto Wolff, patron de Mercedes F1, a admis avoir été émerveillé hier par la performance en piste de Lewis Hamilton. Le chrono record qu’il a signé n’était vraiment pas attendu !

"Montréal, c’est la piste de Lewis, je suis donc heureux pour lui mais aussi pour nous car l’équipe a beaucoup travaillé depuis Monaco pour comprendre les problèmes. Nous avons amélioré la voiture séance après séance et la pole c’est la récomprense," explique l’Autrichien.

"Bien sûr, Vettel a perdu un peu de temps avec des erreurs dans son premier secteur mais le fait que l’on soit si proche, et devant cette fois, est une bonne chose."

Autre point positif, les pneus, le talon d’Achille de Mercedes.

"La mise en température des pneus était parfaite. Tout cela est bon pour nous, mais la course est toujours une chose différente. La vérité d’hier n’est pas forcément celle d’aujourd’hui en Formule 1. Restons prudents, cela reste une faiblesse jusqu’à preuve du contraire. Nous ne pensons pas avoir résolu tous nos problèmes en une course. Il y a du progrès en tout cas, c’est positif."

Wolff était aussi ému de voir Hamilton égaler le record de poles d’Ayrton Senna.

"C’est une étape très importante dans sa carrière, ça signifie beaucoup pour lui, je le sais."

Niki Lauda a lui aussi été épaté par le Britannique hier.

"J’ai du mal à trouver mes mots. Incroyable, vraiment incroyable ses deux tours. Nous ne pouvions pas nous attendre à une telle performance. Son 1:11.7 était déjà une vraie surprise pour nous. Alors 1:11.4. C’est fou."

"La voiture a été bonne en qualifications, lui il a été parfait. Merci à Dieu que quand ces conditions sont réunies on arrive à mettre les Ferrari derrière."

Et pour la course ?

"Ce sera plus serré encore avec Ferrari, je suis certain que nous allons le constater," reprend Wolff. "Je n’aime pas faire de prédictions alors nous allons faire en sorte de bien travailler pour couvrir tous les scénarios imaginables avant le départ, pour faire le meilleur Grand Prix possible."