La Formule 1 est un sport ultra-compétitif, où il est très dur de se faire des amis, que ce soit chez les pilotes comme chez les équipes.

Toutefois, depuis le retour de Mercedes en Formule 1, l’équipe jouit d’un bon capital sympathie dans le paddock. Notamment grâce à Toto Wolff, une personne très appréciée par les autres patrons d’équipe.

L’Autrichien espère que cela va se poursuivre ainsi cette année, d’autant plus que Mercedes doit maintenant faire face à une vraie concurrence pour les victoires et les titres mondiaux.

"Notre relation avec les autres ne changent pas. Nous nous entendons bien avec Ferrari, j’espère que cela va perdurer. Il y a un grand respect entre nos deux équipes et nos deux marques. Je m’entends très bien avec leur président, Sergio Marchionne, comme avec Maurizio Arrivabene ou Mattia Binotto," explique Wolff.

"La rivalité grandissante cette année ne change rien parce que nous avons un grand respect pour les hommes. Ferrari a fait du bon travail et nous devons l’admettre. J’ai l’esprit de compétition mais plutôt similaire à ce que nous pouvons voir en rugby : c’est dur, féroce parfois mais toujours dans le respect et nous restons capables de voir un verre ensemble après une course."

Mercedes a déjà perdu 2 courses sur les 3 premières de la saison.

"Il est certain que perdre vous fait plus de tort au moral que gagner vous l’améliore. Mais c’est la situation actuelle. Elle est différente des trois dernières années, quand nous avions surtout un combat en interne à gérer. Mais nous restons dans le match pour les victoires et les titres, malgré le changement de règlement. En soi, c’est déjà une très bonne nouvelle car peu d’équipes ont réussi à gagner après un changement drastique de règles dans l’histoire de la F1."

"Ce combat avec Ferrari, c’est probablement une bonne nouvelle pour la Formule 1. Nous devons l’aborder de manière sportive... même si perdre est dur à encaisser."