La rumeur en début de week-end faisait état d’une solution technique de Ferrari qui consisterait à ajouter de l’huile dans le carburant grâce à un deuxième réservoir d’huile.

Alors qu’on prêtait à Mercedes l’intention de clarifier les règles auprès de la FIA, Toto Wolff a tenu à relativiser ses inquiétudes, bien que le rythme un peu en berne de la monoplace italienne à Bakou ait étonné de nombreux observateurs.

"Je ne sais pas pourquoi l’écart est ce qu’il est après les qualifications" a tempéré Wolff. "Je ne sais pas qui fait quoi, mais je pense que la clarification opérée par la FIA rend les choses plus strictes. Je ne pense toutefois pas que cela ait eu un quelconque effet ici".

Il se dit que cette solution aurait un avantage plus conséquent en qualifications qu’en course, mais Sebastian Vettel a refusé de s’inquiéter à ce sujet : "Nos longs relais vendredi étaient solides donc je n’ai pas d’inquiétude au sujet de notre rythme. Je pense que Mercedes et nous sommes très proches".

Qualifié derrière Räikkönen à Bakou, l’Allemand réfute également le fait que des consignes d’équipe pourraient être appliquées : "Je n’attends pas d’aide de Kimi. Les dépassements sont possibles ici donc nous verrons comment les choses se passent".