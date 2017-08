Ferrari a donc confirmé aujourd’hui un nouveau contrat de 3 ans pour Sebastian Vettel, ce qu’a salué Niki Lauda chez Mercedes non sans révéler que des discussions avaient eu lieu avec lui jusqu’il y a 2 mois.

Lauda affirmait que ces discussions étaient normales, pour tout pilote intelligent qui cherche à négocier au mieux.

Mais Toto Wolff contredit ce soir son directeur exécutif : il n’y a pas eu de négociations avec Vettel !

"Il n’y a eu aucune discussion avec Sebastian à propos d’un contrat entre lui et Mercedes. Je ne sais pas comment la question a été posée à Niki mais il n’y a pas eu de discussion à ce sujet. Il doit y avoir eu une confusion quelque part," dit-il.

Les propos de Lauda ont pourtant été clairs mais Wolff tient à sa version des faits.

"Je dis toujours la vérité, je change même l’ordre des pilotes en course pour respecter ma parole. Ai-je déjà menti en 5 ans à la tête de cette équipe ? Une seule fois ? Je ne joue pas avec les mensonges. Et je ne vous dis rien si je n’ai pas envie de vous le dire. Donc, je le dis, il y a eu 0 conversation concernant un contrat. Zéro."

Wolff a donc une théorie.

"Ils ont peut-être pris un café ensemble et parlé de son engagement. S’il est lié pour trois ans ou je ne sais quoi. C’est une discussion. L’échange et la communication sont importants pour nous, Niki est notre ambassadeur et il a probablement parlé plusieurs fois à Seb ces derniers mois. Mais pas de négociations en tant que tel."

Quoi qu’il en soit le marché des transferts semble s’accélérer et la position de Mercedes éclaircie.

"Il semble très logique de continuer l’année prochaine avec Valtteri. C’est une question de détails et de paperasse maintenant. Il y a de grandes chances qu’il soit encore avec nous l’an prochain."