Pascal Wehrlein est un des candidats au baquet de Williams.

C’est ce que clame Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, l’équipe qui gère sa carrière.

L’Allemand est en effet loin d’être certain de pouvoir continuer chez Sauber, qui pourrait avoir à faire rouler deux jeunes pilotes de Ferrari l’an prochain (Leclerc et Giovinazzi) ou garder Marcus Ericsson.

Williams a des liens étroits avec Mercedes et il est donc logique que Wehrlein soit considéré selon Wolff.

"Je pense que Williams parle vraiment à 4 pilotes et non à trois. Il y a Robert [Kubica], Paul [Di Resta], Pascal et Felipe [Massa]," déclare l’Autrichien.

Il ne semble pas croire à une titularisation de Jolyon Palmer ou Marcus Ericsson par contre.

"Mais même si nous pouvons donner notre avis, je pense que nous ne devrions pas en faire plus que d’aider Pascal dans ses négociations. C’est à l’équipe de prendre ses propres décisions, dans son meilleur intérêt. Elle doit voir quel est le meilleur duo pour sa voiture."

"Je ne veux pas m’impliquer dans une situation qui pourrait faire croire que je me compromets directement, comme un Big Brother."

Wolff reconnait que Kubica mériterait de faire son retour en F1 tout comme Di Resta.

"Ce n’est pas facile de choisir ! Paul a vraiment très bien piloté en Hongrie lorsqu’il a remplacé Felipe. Il mérite une 2e chance, sa carrière en F1 ne s’est pas terminée correctement. Je l’ai vu en DTM, je serais heureux s’il avait une autre chance en F1."