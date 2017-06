Toto Wolff a confirmé ce soir, avant de quitter le paddock de Bakou, que la FIA avait totalement blanchi Lewis Hamilton grâce à la télémétrie.

Comme nous vous le rapportions un peu plus tôt ce soir, les commissaires ont étudié durant la course les données fournies par Mercedes : Hamilton n’a ni davantage freiné ou levé le pied durant le tour où il a été percuté par l’arrière par Sebastian Vettel que lors des autres phases de nouveaux départs sous voiture de sécurité qui avaient eu lieu avant.

"Tout d’abord, je suis ravi de confirmer que Lewis n’a rien fait de mal. Nous l’avons vu sur les données, il est absolument blanchi," confirme le patron de Mercedes F1.

"Maintenant, je suis inquiet parce que nous devons nous rappeler qu’il y a des millions de gens qui suivent la F1 et, parmi eux, des jeunes pilotes qui rêvent d’accéder à la F1 et qui ont vu ce qui s’est passé en piste entre Lewis et Sebastian. Ce que nous produisons comme spectacle en piste doit être un exemple. Il y a maintenant eu un précédent et des pénalités (pour Sebastian Vettel) qui ont été distribuées."

"Il s’agit aussi de fournir le bon jugement. J’espère que Charlie Whiting et les commissaires ont pris cela en considération. Je ne veux pas qu’on m’attaque après, mais une pénalité a été donnée, les commissaires ont décidé et, dans mon esprit, je pense déjà à l’Autriche."

"Pour moi, quand un pilote comme Seb fait ce qu’il fait sur le coup de la colère, il faut penser à l’ampleur de la pénalité. Il est quadruple champion du monde, nous faisons de ce cas un exemple pour la F1, pour les jeunes pilotes : ce qui est autorisé ou non. Pour cette raison, il est donc difficile pour moi de comprendre pourquoi la pénalité n’a pas été plus sévère."