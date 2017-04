Toto Wolff semble maintenant plutôt confiant de revoir Pascal Wehrlein au volant de la Sauber C36 Ferrari dès ce week-end à Bahreïn.

Le directeur de Mercedes F1, qui chapeaute aussi le programme jeunes pilotes de la marque allemande, a eu des nouvelles rassurantes de l’Allemand ces dernières heures.

"Pascal a pu suivre un bon entrainement ces derniers jours. Il a pu soulever des poids et se préparer autant que possible pour Bahreïn," explique Wolff.

"Je n’ai eu que de bons échos de ce qu’il a pu faire. Il se sent mieux et plus fort. A l’heure actuelle, tout indique qu’il pourra piloter ce week-end."

Antonio Giovinazzi, qui a accidenté par deux fois la Sauber ce week-end en Chine, devrait donc retrouver son poste de réserviste chez Ferrari.