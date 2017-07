Les rumeurs d’un rapprochement entre Sebastian Vettel et Mercedes sont déjà très présentes et ont pris de l’ampleur lorsque Toto Wolff a assisté à la soirée d’anniversaire de l’Allemand, pour ses 30 ans. Une participation qu’il a facilement justifiée.

"Sebastian et moi sommes voisins, c’est normal que nous nous rendions parfois visite" explique Wolff selon toute évidence.

D’autres rumeurs ont laissé entendre que Lewis Hamilton ne s’était pas joint aux célébrations à Londres mercredi à cause de cela, ce qui a tendance a amuser le pilote Britannique : "Je ne peux que rire, c’est la question la plus idiote que j’ai entendue".

Christian Horner ajoute de l’huile sur le feu et s’amuse de ces bruits de couloir en disant que selon lui, le fait d’assister à une fête d’anniversaire n’a pas forcément empêché les deux hommes de discuter sérieusement : "Je pense qu’il a Toto qui lui dit dans une oreille de ne prolonger que d’un an chez Ferrari, et que dans l’autre, Ferrari lui dit que ce sera trois saisons ou rien".