Mercedes a signé un doublé inattendu hier. Certes, Lewis Hamilton s’est élancé de la pole position et a mené la course de bout en bout, mais Valtteri Bottas, pourtant parti de la 9e place, a profité des déboires des Ferrari pour s’offrir la 2e place en fin de course.

Au classement, Mercedes a creusé l’écart sur Ferrari grâce à ce résultat parfait, tandis que Lewis Hamilton est revenu à un seul petit point de Sebastian Vettel. Pour Toto Wolff, c’est évidemment le week-end idéal !

« Je pense que c’était probablement ma meilleure course depuis que j’ai rejoint l’écurie en 2013 ! Nous sommes tellement ravis pour Lewis : il s’est préparé pour ce week-end de la meilleure façon pour lui, et ensuite, il est arrivé ici et a été performant en qualifications comme en course. Il a eu la pole, a mené chaque tour, a gagné la course et a aussi signé le meilleur tour. C’était une performance parfaite. Et ensuite, Valtteri a conclu le travail pour l’équipe en remontant de la 9e place à la 2e place, avec un peu de chance, mais aussi en mettant une pression constante tout au long de la course. C’était une course brillante. »

« Bien joué à tout le monde à Brixworth et à Brackley pour ce résultat. Nous sommes maintenant à mi-saison, et 250 points restent encore à marquer. On va beaucoup parler du classement, mais pas au sein de l’équipe. Nous avons nos yeux fixés sur une seule chose, et c’est la prochaine course en Hongrie. Donc nous pouvons partir en pause estivale dans une position encore plus solide. »

Wolff estime que Ferrari est toujours très menaçante.

« J’aimerais pouvoir dire que nous sommes bien devant mais c’est le risque de prendre une claque à la course suivante. La situation reste délicate, notre voiture n’est pas toujours facile à régler même si nous avons progressé dans ce domaine. Nous verrons ce que le Hungaroring nous réserve avec des températures bien plus élevées et un circuit bien plus lent. Nous aurons à ce moment-là un tableau plus complet. »

James Allison, le directeur technique, a en tout cas apprécié la performance apportée par les dernières évolutions sur la Mercedes, qui semblent avoir fait la différence face à Ferrari à Silverstone, surtout en qualifications.

« Lewis a quasiment comblé son retard sur Vettel en un seul coup de marteau, et l’équipe a franchi d’autres marches importantes au classement des constructeurs grâce à une course fantastique de Valtteri, dont le travail a totalement effacé la pénalité pour ce changement de boîte de vitesses. Il semble que nous commencions à être sur un bon élan si l’on considère les courses précédentes, et j’espère que nous pourrons avoir la même performance dans deux semaines, avant de nous diriger vers la pause estivale. Notre travail durant les quinze prochains jours, se concentrera sur l’optimisation de chaque détail, donc nous arriverons en Hongrie bien préparé pour tous les défis que pourra nous présenter cette course. »