La hache de guerre serait-elle d’ores et déjà enterrée entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ? La FIA a clos officiellement le dossier, permettant aux esprits de s’apaiser, ce qui est palpable dans le paddock du Red Bull Ring.

Toto Wolff pense aussi que les deux champions du monde ne vont pas passer leur temps à ressasser cet incident survenu au Grand Prix de Bakou. Le patron de Mercedes a d’ailleurs lui aussi beaucoup fait pour arriver à cet apaisement des tensions.

« Je pense qu’ils ont refermé ce dossier jeudi. C’est une affaire entre eux deux. Ils courent l’un contre l’autre, ce sont des pilotes formidables, et Sebastian a tout clarifié. Donc je pense qu’il n’y a plus de commentaire à faire sur ce sujet. »

« Je pense qu’ils ont un respect réciproque. C’est ainsi que cette année a commencé et c’est clair que quand vous avez une rivalité aussi intense pour des victoires et des championnats, alors il y aura des hauts et des bas. Plus longtemps ce duel dure, plus il devient intense. »

« Ils ne seraient pas tous les deux plusieurs fois champions du monde s’ils montraient leurs faiblesses, donc pour moi, de l’extérieur, je ne pense pas que cet événement va rester dans leurs esprits au-delà de ce week-end. Ils vont passer à autre chose. »

Cette rivalité comme cet incident ont eu un effet positif pour la F1 selon Toto Wolff : créer de l’attention médiatique !

« Vous pouvez le voir au niveau des audiences, qui progressent de manière positive. Je pense que cette rivalité pour le championnat y contribue vraiment pour le moment. »

Contrairement aux deux années précédentes, il n’y a pas deux Mercedes en lutte pour le titre. Valtteri Bottas est en effet plus en retrait. Toto Wolff est-il tout de même prêt à lui proposer une prolongation de contrat ?

« Valtteri fait du bon travail mais je suis en F1 depuis un bout de temps, et vous pensez bien que je ne devrais pas me précipiter pour prendre une telle décision au sujet d’un pilote. Le marché devient assez intéressant pour 2019 et en attendant, vous devez simplement prévoir ce qui arrive. Mais rien ne plaide contre Valtteri parce qu’il est clairement notre favori, celui que vous voudriez voir rester avec nous pour une longue période. Mais nous devons simplement prendre une décision. »

La piste Fernando Alonso a d’ores et déjà été écartée par Niki Lauda. Toto Wolff confirme qu’il n’est pas très enthousiasmé par la perspective d’ainsi chambouler son écurie en recrutant l’Espagnol…

« Sans aucun doute, Fernando Alonso est une personnalité importante, un pilote formidable, et Honda et McLaren l’apprécient. Mais de notre côté, aujourd’hui, nous sommes vraiment heureux de notre line-up. Je sais que ce n’est pas la réponse que vous voulez entendre, mais la stabilité est un facteur important. La dynamique entre les pilotes est aussi un facteur important et nous n’avons aucune raison de nous plaindre. »