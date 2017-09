Mercedes sort du week-end de Monza avec un doublé de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sur les terres de Ferrari.

Toto Wolff, le directeur de l’équipe ne pouvait espérer mieux.

"C’était une course sans faute pour nous, nous n’avons eu aucun problème sur les voitures. Nous sommes ravis de notre rythme aujourd’hui et nous avons marqué des points qui ont beaucoup de valeur, surtout avant Singapour, qui sera à l’avantage de Ferrari," dit-il.

"Nous reprenons la tête du championnat pilotes avec Lewis. Et Niki (Lauda) n’a pas manqué de me rappeler ces 3 points laissés par Lewis à Valtteri lors du GP de Hongrie. Maintenant j’espère que nous allons pouvoir oublier çà."

Wolff s’attend à une fin de saison rude.

"L’équilibre des forces bascule de course en course cette saison. Il y a des circuits où nous avons été bons, d’autres où nous avons souffert. Ferrari a manque de performance ici mais Singapour ne devrait pas jouer en notre faveur. Nous ferons de notre mieux, pour avoir la meilleure voiture possible."

"Il y a une semaine, à Spa, tout le monde voyait Ferrari nettement derrière nous et ce n’était pas le cas. Ici, c’est eux qui ont eu du mal. Mais nous avons eu du mal sur d’autres courses. Avec ces nouvelles voitures, tout le monde continue à apprendre."

L’Autrichien est heureux de la remontée de Bottas.

"Après le départ, il semblait qu’il allait avoir une course difficile. Mais il est remonté sans souci et a signé une 2e place fantastique. Un mot aussi pour Ocon et Stroll qui ont fait une belle course derrière eux aujourd’hui."

"Nous avons espéré que Ricciardo réussisse à passer Vettel en fin de course. Mais ce n’est pas arrivé. Ferrari a eu un peu de mal avec ses pneus aujourd’hui selon moi."

Jean Todt a annoncé avant la course que le titre pourrait se jouer sur la fiabilité. Et donc d’éventuelles pénalités sur les grilles de départ.

"Oui, c’est possible. Nous avons introduit notre 4e moteur plus tôt que prévu afin d’avoir un gain en performance mais il arrivera en fin de vie vers la fin de la saison. Mais Ferrari utilise aussi son 4e turbo. Il est possible que nous prenions des pénalités, comme eux."

De son côté, Niki Lauda a salué la performance de Lewis Hamilton. Il souhaitait cette victoire afin de clarifier la situation pour le titre pilotes.

"Je n’ai jamais vu une performance comme ça, je suis vraiment heureux. Vettel à 36 secondes, c’est bon ! Mercedes a été incroyable, Lewis a trois points d’avance sur Vettel maintenant. C’est important à cause de la Hongrie. Cela n’aurait pas pu être meilleur. Aujourd’hui, nous avons survolé la piste. C’est fantastique."