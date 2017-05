Toto Wolff souligne que la victoire du jour de Lewis Hamilton et de Mercedes au Grand Prix d’Espagne était une belle victoire d’équipe : le Britannique a su maitriser et dépasser Sebastian Vettel en piste, le muret des stands a lui appliqué la bonne stratégie.

"C’est un bel effort de toute l’équipe. Je n’oublie pas Valtteri. Sa course fut terminée après le contact qu’il a eu au départ au virage 1. Mais il a fait partie de cet effort d’équipe," déclare l’Autrichien, certainement pour souligner qu’il a aussi ralenti (involontairement) Vettel en tête de course à un moment.

"Ferrari savait qu’il y avait un risque d’undercut (un arrêt anticipé) de notre part, parce que nous avons réussi à rester proche d’eux. Ils ont dû s’arrêter lors de la première fenêtre, sinon nous l’aurions fait. Il était très clair après cela que nous devions tenir plus longtemps en piste."

"C’était difficile de battre Ferrari, au départ ils ont été meilleurs," reconnait Wolff. "On a aussi fait un arrêt agressif en chaussant les tendres. Notre stratège a fait un travail brillant."

Wolff a apprécié la bataille du jour et promet que ce n’est que le début entre Mercedes et Ferrari.

"Je pense que cela va être une course au développement tout au long de la saison. La voiture a été bonne durant la course et bonne durant la poursuite de Sebastian Vettel. Je suis très heureux."

Et pas question de mettre Bottas au service d’Hamilton.

"Pour l’instant, Lewis a une bonne longueur d’avance sur lui au championnat mais, nous ne sommes qu’à la 5e course et nous n’avons jamais pris de décision concernant un pilote aussi tôt dans l’année. Nous allons continuer ainsi. Voyons voir si cela se confirme lors des prochaines courses."