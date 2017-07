Après deux performances moyennes lors des dernières courses, Lewis Hamilton sera devant son public à Silverstone et voudra réussir à inverser la tendance en reprenant des points à Sebastian Vettel.

"Du point de vue de l’équipe, nous allons à Silverstone avec un sentiment d’inachevé et nous devons remettre les choses dans le bon ordre, même si nous avons gagné en Autriche" explique Toto Wolff. "A Bakou et à Spielberg, nous avons perdu des points que nous aurions pu marquer à cause de problèmes sur la voiture qui n’avaient aucun lien avec nos pilotes".

"La détermination de Lewis à signer une bonne performance le week-end dernier ne donne besoin à aucune autre explication. Les choses auraient pu être pires pour lui lors des deux dernières courses mais son rythme et ses performances méritaient mieux. Il a bien géré ces problèmes avec calme et maturité et nous attendions cela de sa part".

"Valtteri est meilleur à chaque course. Après sa remontée à Bakou, il a fait un très bon travail en Autriche. Il savait que nous avions besoin de la pole position et de la victoire, il a gardé les pieds sur terre et pris le départ de sa vie. Il fait les choses pas à pas et garde le contrôle, ça fait la différence".

L’équilibre de la voiture est l’un des points forts chez Mercedes, ce qui pourrait permettre aux flèches d’argent de briller à Silverstone.

"Nous espérons que le circuit nous conviendra, il présentera un défi totalement différent des derniers circuits, avec des virages rapides qui mettent en avant l’efficacité aérodynamique. Ce sera génial de voir ces voitures défier les lois de la physique dans les virages rapides".