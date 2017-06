L’image de Flavio Briatore, l’un des managers de Fernando Alonso, au restaurant avec Toto Wolff et Niki Lauda à Bakou a évidemment fait grand bruit.

Mais sans pouvoir le nier catégoriquement, le patron de Mercedes F1 a assez clairement fait savoir qu’il y avait peu de chances que l’Espagnol puisse piloter pour lui l’an prochain et qu’il ne fallait donc pas plus interpréter que cela cette photo au restaurant... twittée par Briatore.

Alonso a clairement fait savoir qu’il voulait une monoplace pour gagner en 2018 et, à l’heure actuelle, seules les équipes Mercedes et Ferrari semblent pouvoir promettre de telles performances.

"J’ai beaucoup d’admiration pour Fernando en tant que pilote. Il est très complet mais il faut toujours considérer une situation dans sa globalité : celle de Mercedes, celle de notre équipe, celle de Lewis Hamilton," répond Wolff à ces rumeurs.

"Il est très important que deux pilotes travaillent ensemble, qu’ils savent comment faire aller une voiture plus vite ensemble. La dynamique dans une équipe est très importante."

A choisir un super pilote pour cela, Wolff n’a pas d’hésitation : "On ne peut pas avoir mieux comme Lewis, en tant que pilote et en tant que personne. Et même si les temps étaient plus difficiles je ne voudrais personne d’autre que lui."

L’Autrichien a un meilleur scénario : "Que Honda et McLaren s’en sortent dans leur relation. Honda est une marque super importante en F1. Ils ont fait beaucoup de choses dans le passé et nous voulons les voir bien faire, dans une McLaren compétitive."

"Comme je l’ai dit, nous ne voulons pas entrer dans les discussions. Notre intérêt est que leur collaboration se poursuive. Si ce n’est pas le cas, alors nous aurons des discussions."

Devant tant d’incertitudes, Alonso commence donc à peser ses options. Luis Garcia Abad, son autre manager, a été vue en longue discussion dans le camp Renault F1 hier. Sans se cacher...