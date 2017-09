Chez Mercedes, on est évidemment ravi de la 70e pole position de Lewis Hamilton. Cependant la monoplace grise ne semble pas vraiment devant les Ferrari (voire même les Red Bull en conditions de course) en performance pure, ce qui inquiète aussi Toto Wolff.

Comme Niki Lauda, le directeur de Mercedes pense que c’est surtout le pilote qui a fait la différence en qualifications…

« Un tour foudroyant de Lewis. Il a tout mis ensemble. Mais nous sommes toujours un peu confus, parce que notre voiture n’était pas bonne. Nous n’avons fait fonctionner nos pneus dans leur bonne fenêtre durant tout le week-end et quand les températures ont chuté et que les nuages sont arrivés, alors, la voiture était très rapide. Nous devons trouver pourquoi. »

« Peut-être que nous ne devrions pas sous-estimer l’importance du pilote. Ces voitures sont délicates à conduire et Lewis a amélioré son pilotage durant tout le week-end, comme à Singapour. »

Toto Wolff confirme toutefois que ses deux pilotes roulaient avec des réglages dissemblables en qualifications.

« Nous devons tout étudier minutieusement pour essayer de comprendre. Je ne pense pas que ce soit un problème d’évolution pour Valtteri. Je pense que nous avons une solide évolution aérodynamique, mais nous n’en étions pas certains. Après les EL3, nous avons décidé de ne pas faire rouler Lewis avec tous les nouveaux réglages, parce que ç’aurait été délicat. Mais je pense que ce sera le cas au Japon, toutes les données disent que [ces réglages] sont bons. »

Le rythme des Ferrari devrait être très solide en course, mais seul Kimi Räikkönen pourra au départ menacer Lewis Hamilton, puisque Sebastian Vettel partira dernier. Toto Wolff se méfie aussi d’un autre facteur qui pourrait faire toute la différence…

« Vous avez pu le voir : sous la pluie, hier, la voiture de Daniel Ricciardo fonctionnait, il était deux secondes plus rapide que nous. Donc s’il pleut… Sur le sec, Kimi Räikkönen a probablement la voiture la plus rapide sur le papier. S’il y a peu d’écarts entre les voitures, Vettel remontera moins facilement et inscrira moins de points. »