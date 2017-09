Mercedes a probablement mis une très bonne options sur le titre constructeurs à Singapour, tandis que Lewis Hamilton prenait 28 points d’avance sur Sebastian Vettel. Or Singapour était une course défavorable à la Mercedes, contrairement à la piste de Sepang, où le V6 allemand pourra nettement plus s’exprimer.

Toto Wolff se méfie donc d’autres surprises, cette fois-ci défavorables à son équipe, avant la Malaisie…

« Le résultat de Singapour était une surprise pour nous tous. Et le danger d’un résultat comme celui-ci, c’est de se méprendre sur notre propre niveau de performance. Mais dans l’équipe, nous avons mis l’accent sur les moments les plus difficiles de Singapour – pourquoi avoir autant souffert sur les longs relais le vendredi ? Pourquoi ce manque de performance général en qualifications ? Nous le faisons pour en apprendre autant que possible pour la fin de la saison. Nous avons approfondi notre compréhension de ces problèmes et cet apprentissage nous servira pour les dernières courses. »

« Singapour nous a fermement rappelés que le sport a toujours le pouvoir de nous surprendre et de défier toutes les prédictions. Nous savons que tout peut arriver, aussi facilement à nous qu’à d’autres. Le résultat de Singapour ne change rien de notre manière d’approcher les six dernières courses, à compter de ce week-end en Malaisie. Nous devrons être au sommet de notre forme sur chaque circuit si nous voulons maintenir notre avance dans les deux championnats jusqu’à la fin de la saison. »

« Le premier défi, bien sûr, est la Malaisie. Ce sera un week-end qui aura un grand écho pour nous : nous avons une relation très étroite avec ce pays grâce à nos amis de Petronas, et cette course nous a donné beaucoup de moments de gloire – et de drame [l’abandon moteur de Lewis Hamilton l’an dernier] – ces dernières années. Ces trois dernières saisons, ici, nous avons eu des résultats bons ou mauvais, mais les caractéristiques fondamentales de ce circuit, avec ses larges virages et ses longues lignes droites, devraient bien nous convenir. »

« Les conditions météo sont difficiles pour les pilotes, les voitures et les pneus, ainsi que pour le personnel de l’équipe, et tout cela peut complexifier le tableau d’ensemble. Une bonne fiabilité sera cruciale. Mais cela va sans dire : notre objectif est de gagner pour marquer ce dernier Grand Prix à Sepang. »