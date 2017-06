Nico Rosberg pourrait bien revenir en Formule 1 un jour.

C’est ce que pense Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, malgré toutes les affirmations de l’Allemand ces derniers mois qui clamaient que son temps dans la catégorie reine était bel et bien terminé.

"Je savais que son idée était faite dès qu’il me l’a communiquée," a déclaré Wolff aux journalistes québécois.

"Nico n’était plus prêt à faire des sacrifices et vivre une autre duel intense avec le meilleur pilote du monde. Il a choisi de se consacrer à sa famille. Une démarche qu’on ne peut lui reprocher."

Ce qui a surpris Wolff, c’est que Rosberg a été incapable de lui dire la nouvelle en face.

"Nous avons quitté Abu Dhabi pour nous rendre à Kuala Lumpur à l’occasion d’une activité promotionnelle. Nous y avons passé 24 heures ensemble avant de reprendre le même avion pour regagner l’Europe. Nous étions juste séparés par l’allée centrale et nous n’avons pratiquement pas dormi pendant ce vol de nuit. On a parlé de choses et d’autres. Puis à notre arrivée, nous nous sommes quittés. Trois minutes plus tard, mon téléphone a sonné et c’est Nico qui m’annonçait sa retraite. Je lui ai dit que je pouvais aller à sa rencontre. Il m’a répondu que ça ne valait pas la peine."

"Je vais vous faire une petite confidence, je ne serais pas surpris de voir Nico courir un jour chez Ferrari ou... ailleurs. Il n’a que 31 ans, il est encore jeune. Peut-être changera-t-il d’idée ? Je n’en sais rien... Mais, le connaissant, Nico ne prendra pas le risque d’aller tenter sa chance aux USA, comme l’a fait récemment Fernando. C’est une aventure dangereuse."