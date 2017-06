Toto Wolff a reconnu que l’exploitation des pneus Pirelli restait un domaine à améliorer chez Mercedes, même si la pole de Lewis Hamilton obtenue hier semble confirmer que l’équipe allemande est sur la bonne direction.

Comme toujours, l’Autrichien reste prudent et ne souhaite pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

"Ferrari réussit toujours mieux que nous à faire travailler les gommes de manière optimale, même si nous avons été meilleurs ici. S’ils y arrivent, tout le temps, nous devons aussi y arriver. C’est notre objectif pour les prochaines courses."

Wolff a de nouveau dû justifier pourquoi Mercedes n’a pas contraint ses deux titulaires à faire tous les essais de Pirelli l’an dernier. Et cela a probablement eu des conséquences cette saison...

"L’an dernier, notre position était différente de celle de Ferrari. Nous étions complètement dépendants du duel interne à l’équipe, pour le titre de champion du monde des pilotes entre Rosberg et Hamilton. Aucun des deux pilotes ne voulait trop s’occuper du développement des pneus de cette année."

"Cependant, je crois qu’en Formule 1, tu ne trouves que très rarement la pierre philosophale, qui te donne l’avantage qui sera décisif. Il s’agit plus de constituer cet avantage de beaucoup de petits détails."

"Ce que je vais dire à présent est une hypothèse, la mienne : peut-être que la crédibilité accordée à Sebastian Vettel en tant que développeur, et que ses remontées d’informations sur les pneus ont pu avoir une influence auprès de Pirelli. Peut-être que Pirelli écoute plus ce que dit un pilote expérimenté que ce que peut dire un plus jeune pilote (quand Wehrlein était mobilisé par Mercedes)."

"Mais, encore une fois, je n’ai pour cela aucune preuve. C’est juste une présomption qui m’est personnelle."