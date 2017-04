Toto Wolff a admis sa grande surprise d’être battu aujourd’hui par les Ferrari, en qualifications, en Russie.

Certes le patron de Mercedes avait constaté la grande forme de la Scuderia lors des essais libres mais il pensait que ses pilotes en avaient un peu plus sous le pied que ça. Visiblement, ce n’était pas le cas.

"Non, on ne s’y attendait pas. Valtteri (Bottas) était vraiment bien parti en plus... lorsqu’il a finalement commis une petite erreur dans la course à la pole. Je crois que c’était dans le virage numéro 12. Et cela va vite, lorsque les écarts sont si rapprochés. Tu ne peux pas être devant ainsi."

Quant au retard bien plus important de Lewis Hamilton, Wolff explique : "Lewis n’est pas très satisfait de sa voiture. Et je pense que sur une piste comme celle-ci, on a besoin d’avoir une voiture dans laquelle on se sent bien. Par ailleurs, Valtteri a toujours été très fort ici, lorsqu’il était chez Williams. C’est manifestement un circuit qui lui convient."

L’Autrichien reconnait les difficultés de Mercedes à tenir tête à Ferrari.

"C’est très serré en tête. Lorsque l’on observe les trois premières voitures, il n’y a que quelques petits centièmes de seconde qui les séparent. C’est fou. La pilule passe mal, ma foi... ça fait mal."

"Cela va être difficile demain, Ferrari a l’air forte ici, aussi bien dans la mise en température des gommes que dans la gestion de l’usure des pneus en rythme de course. Dans tous les cas, un dur combat nous attend. Nous verrons bien ce qu’il est possible de faire."