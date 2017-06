Mercedes avait triomphé l’an dernier au Canada grâce à Lewis Hamilton mais cette saison, Sebastian Vettel et Ferrari seront une fois de plus des rivaux sérieux. Toto Wolff, le directeur de l’écurie, s’attend à un duel serré, même si la victoire sera bien entendu l’objectif de la marque à l’étoile.

« Les résultats d’hier ne garantissent pas ceux d’aujourd’hui. A chaque saison, les compteurs sont remis à zéro et avec le nouveau règlement de cette année, nos succès historiques n’ont pas d’impact sur notre performance actuelle. Nous avons abordé cette saison avec une voiture solide qui nous a permis de gagner trois des six premières courses. Mais cette voiture nous a aussi posé plus de problèmes que durant les précédentes années. »

« J’ai rencontré quelqu’un, dimanche après-midi, à Monaco, après notre défaite [face au doublé Ferrari], quelqu’un que je respecte vraiment, et qui m’a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit combien ça me faisait mal et il m’a dit ‘c’est la course’. C’est vraiment la situation aujourd’hui. Nous devons nous battre avec toutes nos armes pour chaque victoire, chaque pole, chaque podium, chaque point. Vous ne pouvez plus vous attendre, lorsque vous regardez la feuille des temps, à ce que les Mercedes soient tout en haut. »

Toto Wolff assure que Mercedes met en place toutes les procédures requises pour régler ses problèmes en virages lents, rencontrés en 2015 à Singapour comme en 2017 à Monaco.

« Tout le monde à l’usine travaille absolument d’arrache-pied pour évaluer nos difficultés actuelles – pour définir nos objectifs, travailler avec nos données et ensuite trouver les bonnes solutions. Quelques-unes de ces améliorations arriveront à court terme, d’autres peuvent prendre plus de temps. Nous avons eu des week-ends douloureux par le passé et il s’agit de montrer de la résilience et de se relever après être tombé. Je me rappelle nos difficultés à Singapour 2015, qui nous avaient fait mal. Nous nous sommes donnés une deadline pour corriger cet échec avant de basculer notre concentration sur la prochaine course à Suzuka, que nous avons gagnée. Nous avons fait exactement la même chose après Monaco – régler les problèmes avant de porter notre attention sur Montréal. Nous savons que cette saison est un marathon, pas un sprint. »

« Je m’attends à un week-end intéressant au Canada. Ce pourrait être une course délicate pour nous en raison du revêtement de la piste. Mais en même temps, c’est un circuit qui convient à nos deux pilotes. Lewis a gagné bon nombre de fois ici et Valtteri a toujours été fort ici avec Williams. Nous avons deux excellents pilotes et nous nous en tiendrons à notre philosophie de les laisser faire la course entre eux, pour faire progresser l’équipe – même si parfois ce peut être difficile parce que vous ne pouvez pas avoir en tête celui qui est devant au championnat. »

C’était une pirouette rhétorique en début de saison, destinée à mettre la pression sur les adversaires de Mercedes ; c’est désormais un aveu d’échec : Toto Wolff reconnaît que Mercedes a perdu son statut de favori.

« C’est douloureux, mais nous ne sommes plus les favoris de ce championnat. Pour le moment, c’est Ferrari. Ils ont un package très solide et nous devons relever ce défi pour prouver, une fois encore, que nous sommes l’équipe à battre. Il reste toujours 14 courses à disputer et tout est complètement ouvert. Nous avons hâte d’être à Montréal pour saisir cette chance de rebondir avec un résultat solide. »