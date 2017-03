Toto Wolff n’aborde pas cette saison dans la meilleure condition physique possible. Le directeur de Mercedes souffre d’une hernie discale. Il s’est blessé en jouant au tennis avec sa fille de 12 ans, ce qu’il qualifie donc de « blessure chanceuse ».

Ce n’est pas la première fois que Wolff apparaît diminué. En 2014, il s’était brisé plusieurs os après un accident de vélo. En 2015, il s’était encore blessé au genou à la salle de sport. Espérons pour Mercedes que ses deux pilotes soient plus chanceux cette année !

Wolff ne s’était pas blessé en 2016… la seule année où Lewis Hamilton n’a pas remporté le titre pour l’écurie allemande ! Un brin superstitieux, un brin facétieux, Wolff y voit donc « un bon signe pour Lewis. A chaque fois que je me blesse, il gagne le titre ! »

Il faudra cependant pour Mercedes écarter la menace Ferrari, de plus en plus vivace, tout en tenant compte de Red Bull, qui pourrait arriver à Melbourne avec une voiture bien plus compétitive. Toto Wolff en est bien conscient.

« Les tests ont montré que la compétition est plus serrée entre Red Bull, Ferrari et nous. Ensuite, il y a un écart. Notre voiture ne s’est pas comportée comme nous l’avions espéré, en particulier durant la deuxième semaine, mais nous saurons seulement ce qu’il en est vraiment après les qualifications le samedi. »