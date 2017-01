Toto Wolff a admis que Valtteri Bottas allait évoluer dans un contexte de grande pression cette année s’il souhaite garder sa place au-delà de la saison 2017 chez Mercedes.

Le patron de l’équipe allemande, qui a signé avec le Finlandais pour une année seulement, a reconnu qu’il se laissait toutes les options ouvertes pour 2018, avec un certain nombre de pilotes qui arriveront au bout de leur contrat cette année, notamment Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Sergio Perez et Carlos Sainz.

"Bien entendu, il faut garder nos options. Cependant nous souhaitons que la solution Bottas fonctionne et la question d’un nouveau pilote ne se posera donc plus," déclare Wolff.

"Mais comme on a pu le voir avec Nico Rosberg, la situation du lendemain peut devenir très différente de la situation du jour. Nous allons voir comment Bottas se compare avec Lewis Hamilton et comment progressent les autres pilotes. Et il y a aussi nos propres jeunes pilotes chez Sauber et Force India."

"Il y a donc beaucoup d’options pour 2018 et après," ajoute l’Autrichien.

Mercedes doit subir un autre coup dur en cet hiver : le départ de Paddy Lowe, qui n’a toujours pas été confirmé comme recrue de Williams. Est-ce que James Allison va le remplacer ?

"Notre équipe reste très forte, je ne m’inquiète pas," répond-il. "Nous allons devoir attendre pour savoir, mais, bien entendu, James doit être sur les radars de chaque top team."

Wolff reconnait par contre que Mercedes pourrait perdre sa supériorité concernant le moteur.

"A la fin de la saison 2016, la différence entre les moteurs se résumait à un dixième et demi. Cela pourrait être moins d’un dixième cette saison. La Formule 1 va donc de nouveau être une histoire de châssis."