Toto Wolff, le directeur de Mercedes, ne peut être entièrement satisfait après la séance de qualifications à Melbourne, puisque Sebastian Vettel a réussi à s’intercaler entre Lewis Hamilton, le poleman, et Valtteri Bottas, 3e. La Mercedes a néanmoins affiché un haut niveau de compétitivité qui fait du Britannique le favori pour la victoire demain.

« La première et la troisième places, c’est vraiment une bonne manière de commencer la première course après un hiver marqué par tant de changements. Avec les nouvelles règles, il n’y avait pas de garanties pour nous et nous savions, après les essais, que Ferrari était très forte. C’était excitant d’avoir cette bataille serrée pour la pole, sur le fil, pendant les derniers tours en Q3, et il est clair que nous avons une grosse bataille à mener contre Ferrari. »

« Lewis vole littéralement depuis le début du week-end, donc il est formidable de le voir en pole. Du côté de Valtteri, il pourrait être un peu déçu de manquer la 2e place pour seulement quelques centièmes. Mais vous ne pouvez pas attendre que tout se déroule à la perfection pour ce premier week-end. Il s’est amélioré à chaque relais et il le fera encore, sans aucun doute. »

« Maintenant, nous devons faire notre travail et voir ce que demain nous réserve. Peu importe ce qui arrive, ce sera seulement la première partie de la réponse sur les niveaux de compétitivité. Mais j’espère par-dessus tout une formidable bataille pour les fans, pour commencer cette nouvelle ère. »

James Allison, le directeur technique de Mercedes, a connu sa première séance de qualifications avec l’écurie allemande et se félicite du travail accompli à l’usine pendant l’hiver.

« Ce fut une session excitante. Je rends un immense hommage à tous les gens dans cette équipe qui, après une année 2016 si solide, ont conçu une voiture pour se conformer au nouveau règlement, et pour revenir en pole position un an plus tard. C’est un effort magnifique de toute l’équipe. »

« Mais il est clair que c’est très serré. Nous avons de sérieux concurrents et ce pourrait être le début d’une saison mémorable. Nous devons simplement nous assurer de conserver l’avantage dans la course au développement. »