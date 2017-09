Toto Wolff ne peut qu’être satisfait de la fin de la saison européenne de la Formule 1.

Avant d’entamer les courses loin des bases des équipes, pour finir la saison, Mercedes occupe la tête des deux championnats. Elle a conforté son avance dans celle des constructeurs et Lewis Hamilton a enfin la tête dans celui des pilotes. Pour la première fois de l’année, le Britannique pointe devant Sebastian Vettel.

"Je ne peux pas dire ce que ça représente pour lui," explique l’Autrichien. "Peut-être que cela compte. Pour moi, non : il y a encore 7 courses, soit 175 points à prendre pour le championnat pilotes. Le but c’est d’en marquer le plus possible, jusqu’à la fin. La situation actuelle n’est donc pas si importante."

"C’est certain que c’est mieux de savoir que nous avons un avantage maintenant, même si ce n’est qu’un petit nombre de points en plus que Seb. Mais Singapour sera une course bien différente, qui pourrait jouer largement contre nous. Lewis doit maintenir son approche et son attitude, savoir que l’équilibre des forces peut s’inverser sur une course, pour rebondir lors de la suivante. Voilà ce qui compte."

Wolff ne s’attend donc pas à ce que Mercedes remporte les 7 courses restantes, même s’il reconnait que son équipe est repartie sur une phase ascendante.

"A Spa, c’était serré avec Ferrari mais nos gars ont bien analysé pourquoi. Nous avons trop sacrifié la performance aérodynamique afin d’être plus rapide en ligne droite en course. Cela nous a mis en danger mais ça nous a aussi permis d’arriver à Monza avec une voiture qui avait déjà de bons réglages pour ces conditions. La voiture a été fantastique ce week-end. Nous avons prouvé que nous nous sommes bien remis de Budapest et, d’une certaine façon, de Spa."

"Pour la suite, Singapour... Je crois que nous pouvons tirer de la confiance que notre voiture fonctionnait bien à Monza dans les chicanes comme dans les virages rapides. C’est encourageant mais Singapour n’a jamais été le meilleur des circuits pour nous. Nous avons gagné l’an dernier mais après une terrible claque en 2015."

"Je crois toujours qu’avec des batailles si serrées entre les équipes, il y a forcément des circuits qui conviennent le mieux aux uns ou aux autres. C’est ce que nous avons constaté pour nous, pour Red Bull et Ferrari."

L’Autrichien reconnait qu’il s’attendait toutefois à voir Ferrari plus menaçante en course hier.

"Quand vous avez une journée difficile, c’est dur à avaler. Et Ferrari a fait un pas en arrière à Monza, selon moi, d’une certaine manière. Oui nous avons été très solides mais ils n’ont pas été au niveau attendu. La meilleure preuve en est la remontée de la Red Bull de Ricciardo, qui finit presque dans les roues de Vettel pour le podium. Ca, c’est probablement très dur à avaler pour eux."

Et Wolff enfonce le clou pour conclure :

"Nous surveillons les moteurs pour la fin de la saison, nous avons introduit notre 4e et dernier moteur neuf à Spa. Alors, en course nous avons essayé de ne pas trop le solliciter. Nous avons donc baissé sa puissance parce que chaque kilomètre va compter en fin de saison."