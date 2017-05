Au Grand Prix de Bahreïn, Mercedes avait fait usage de consignes de course pour que Valtteri Bottas laisse passer Lewis Hamilton. Il s’agissait d’une rupture dans la philosophie de l’écurie allemande qui, lorsqu’elle dominait, laissait ses pilotes se battre en course. Cependant, le retour en force menaçant de Ferrari a conduit Mercedes à réviser ses positions et à revenir à une gestion plus classique et pragmatique des consignes.

Alors que Valtteri Bottas s’est dit prêt à accepter de nouvelles consignes si besoin, Toto Wolff vient aujourd’hui calmer le jeu : Mercedes essaiera de faire usage de ces ordres le moins possible.

« Le sujet est très controversé. Personne ne veut voir de consignes d’équipes. Mais il peut y avoir des situations où l’un des deux pilotes est plus rapide, pour une raison ou une autre. Et nous devons penser à la victoire de l’équipe. »

Chacun se souvient de la version extrême de ces consignes d’équipes : en 2002, Rubens Barrichello avait laissé passer Michael Schumacher sur la ligne d’arrivée en Autriche, très tôt dans la saison. Toto Wolff promet que Mercedes ne tentera rien de pareil.

« Non, je pense que c’était une ère différente. Notre intention n’est pas d’avoir une telle brutalité dans les consignes d’équipe. »

Si Mercedes doit donc lutter de pied ferme avec Ferrari, l’écurie allemande est en revanche loin devant Red Bull et les autres écuries.

« C’est une preuve claire de notre force en tant qu’équipe » se réjouit Wolff, qui se régale aussi du duel entre Lewis Hamilton et Sebastian Vettel au sommet. « Pour le championnat, c’est une bonne chose que les pilotes qui ont les personnalités les plus affirmées et qui ont presque 100 victoires à eux deux, se battent pour le titre. »

Toto Wolff semble ainsi déjà écarter du titre mondial sa recrue Valtteri Bottas, qui a pourtant triomphé à Sotchi lors du dernier Grand Prix. Mais le directeur de Mercedes a eu d’autres mots doux pour le pilote finlandais.

« C’est fou de voir qu’après trois courses, des gens disaient qu’il était le numéro 2 de l’équipe. C’était une étape risquée pour lui que d’arriver dans l’équipe championne du monde, avec Lewis Hamilton comme coéquipier. Mais après quatre courses, il mérite d’avoir signé une pole et une victoire. »