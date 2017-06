La domination de Mercedes n’est plus aussi évidente cette saison que les précédentes, si bien que Ferrari semble capable de prendre le dessus sur l’ensemble des manches. A Monaco, la Scuderia avait frappé fort en signant le doublé, conforté par une déroute des flèches d’argent qui se sont bien rattrapées à Montréal, deux semaines plus tard.

"Voir que les analyses faites après Monaco ont aussi bien fonctionné au Canada ont représenté une grande satisfaction. Il faut maintenant poursuivre dans cette dynamique" explique Toto Wolff. "C’est ce qui est intéressant mais difficile en Formule 1. La dernière course est vite oubliée. On est sans arrêt jugés par nos performances du moment alors que les entreprises dans d’autres domaines sont jugées quatre fois par an. Nous le faisons 20 fois sur des plateformes très publiques que sont les circuits".

"Après une mauvaise journée, on a le choix de se laisser aller ou au contraire, de se tirer vers le haut et d’y travailler. C’est ce que nous avons fait. Nous avons avancé et ce genre de journées nous fait progresser bien plus que celles qui se passent bien. Comme qui dirait, le succès est un professeur fainéant. Nous sommes revenus plus fort après chaque week-end difficile".

Wolff reconnaît que des saisons aussi serrées que celle qui a débuté en mars obligent à se concentrer sur chaque événement en espérant tout réussir : "Il faut prendre les courses les unes après les autres et avoir la meilleure voiture à chaque occasion. C’est comme ça que nous abordons les épreuves et c’est la seule manière viable".

"Le championnat est long, certains week-ends sont bons, d’autres moins, et il faut juste en tirer le maximum à chaque fois, en marquant le plus de points quand les choses se passent mal et en ramenant des trophées quand les choses vont mieux".

Wolff est en tous cas satisfait de ses pilotes, à qui il n’impute aucune responsabilité des difficultés rencontrées en certaines occasions depuis la manche inaugurale, à Melbourne.

"Lewis est au meilleur de sa forme, je ne l’avais pas vu aussi bon depuis qu’il a rejoint l’équipe" poursuit le directeur de l’équipe. "Pas seulement parce qu’il a fait un bon week-end à Montréal mais aussi parce qu’il gère très bien les journées plus difficiles. C’est ce qui fait la force des grands pilotes, quand les choses deviennent difficiles, ils s’y font très vite et optimisent leurs chances".

"De la même manière, Valtteri est très fort en ce moment. Je n’aurais jamais pensé qu’il dépasse nos espérances au bout de sept courses après avoir rejoint l’équipe à la dernière minute cet hiver. Il a signé une pole, gagné une course et a réussi à concurrencer Lewis en certaines occasions. Il veut simplement réussir un week-end entier et je suis certain qu’l y arrivera".

Après la réussite de Montréal, l’Autrichien tempère également ses propos sur la voiture, la W08 qui avait été fortement critiquée après la débâcle monégasque.

"Nous avons plaisanté sur le fait que c’était une diva, mais c’est une bonne voiture bien qu’elle soit parfois difficile à gérer. C’est une chose qu’il nous faut accepter afin de la comprendre et d’en apprécier les points positifs. Je suis persuadé que c’est la plus rapide sur la grille et je n’en voudrais aucune autre".

Il conclut enfin par un petit mot sur l’Azerbaïdjan, où va se tenir la deuxième course sur le circuit urbain de Bakou : "C’est toujours intéressant de découvrir des endroits, et je ne savais pas trop à quoi m’attendre en allant en Azerbaïdjan pour la première fois l’an dernier. Ils ont fait du très bon travail sur le circuit, le centre ville est beau et les infrastructures sont très bonnes. Les gens qui nous accueillent veillent très bien sur nous et j’ai hâte d’y retourner".