Toto Wolff, le patron de Mercedes en Formule 1, a constaté une rivalité saine entre Lewis Hamilton, son pilote et celui de Ferrari, Sebastian Vettel.

Les deux hommes s’apprécient beaucoup et leur duel est très prometteur pour la saison.

L’Autrichien a même comparé cette rivalité, largement teintée de grande sportivité, à celle qui unit Roger Federer à Rafael Nadal depuis des années en tennis.

"En tant que pilote, vous ne voulez jamais perdre. Je le vois bien chez Lewis. Je vois bien ce qu’a réalisé Valtteri à Bahreïn et j’ai pu constater un grand respect entre mes deux pilotes. Dans la voiture mais aussi dans leurs discussions," explique Wolff.

"Et il y a maintenant Sebastian dans le mix. Une nouveauté par rapport au duel que nous avons dû gérer pendant 3 ans entre nos pilotes seulement. Il y a beaucoup de sportivité entre Lewis et Sebastian, un peu comme Federer et Nadal. Ils n’aiment pas être battus l’un par l’autre mais, quoi qu’il arrive, il y a toujours un respect pour l’adversaire."