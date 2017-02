La première offre de Liberty Media faite aux équipes pour acheter des parts de la Formule 1 a été rejetée.

Dans cette offre, les équipes n’ont en effet aucun pouvoir de décision (droit de vote) au conseil d’administration, si elles deviennent actionnaires du sport (à hauteur de 20% au total, avec un maximum de 5% par équipe).

Mais, selon Toto Wolff, les négociations doivent se poursuivre.

"L’idée selon laquelle les équipes de Formule 1 peuvent devenir actionnaires ne doit pas être écartée aussi facilement," explique le patron de Mercedes F1.

"Dans tous les cas, nous devons en savoir plus sur le business et sur le rôle que nous pourrions avoir dans le projet global. Les discussions à ce propos viennent à peine de débuter et elles dureront probablement pendant les prochains mois à venir."

Au total, 400 millions de dollars d’actions ont été réservées pour les équipes et cette option se terminera le 23 juillet, soit 6 mois exactement après le rachat définitif effectué par Liberty Media.

Hier, Sergio Marchionne, le président de Ferrari, indiquait que les Rouges étaient prêts à investir, à condition de savoir ce qui se passera après 2020, à la fin des contrats actuels (Accords Concorde).