Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, a confirmé l’information que nous vous rapportions en primeur la semaine dernière : les équipes de Formule 1 ne sont pas intéressées par la première offre faite par Liberty Media leur permettant de devenir actionnaires du sport.

Les nouveaux propriétaires de la Formule 1 ont proposé aux équipes d’acheter jusqu’à 20% des parts du sport (avec un maximum à 5% pour une équipe). Mais l’offre impose aux équipes de conserver leurs parts pendant 10 ans au moins et n’inclut aucun pouvoir quant aux décisions prises sur l’avenir du sport.

"Cette offre nous a bien été faite mais personne ne l’a saisie," confirme Wolff.

"Il n’y a pas eu assez de temps et les conditions ne sont pas totalement alignée entre les intérêts des vendeurs et les intérêts à long terme des équipes, qui sont, tout d’abord, le sport et sa pérennité."

"Maintenant nous devons travailler avec Liberty (sur une autre offre)," ajoute l’Autrichien.

"Liberty est bien conscient du fait que les équipes, avec les pilotes, sont une part essentielle du spectacle de la Formule 1."

"En même temps, nous devons garder à l’esprit qu’il y a un facteur d’excitation à garder parce que, potentiellement, la Formule 1 est maintenant en compétition avec n’importe quelle vidéo qui peut faire le buzz sur Youtube."