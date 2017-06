Mercedes ne domine plus largement cette saison comme par le passé. Le leadership de l’écurie allemande est même sérieusement remis en question par Ferrari.

Quelles sont les causes de ce relatif déclin ? Faut-il y voir une directe conséquence du départ de Paddy Lowe, le directeur technique, parti renforcer Williams ? La tentation est grande de le croire.

Toto Wolff, dans la presse allemande, a tenu toutefois à remettre la situation en perspective. Un homme seul, aussi talentueux soit-il, ne peut pas tout expliquer.

« Paddy est un excellent ingénieur pour qui j’ai le plus grand respect. Mais le succès dans notre sport ne relève pas de personnalités individuelles, mais plutôt d’une structure équilibrée : il s’agit d’avoir les bonnes personnes au bon endroit. »

« Et selon moi, c’est ce que nous avons chez Mercedes. Aujourd’hui, nous réalisons combien une équipe est forte. Et je ne pourrais pas être plus fier de la manière avec laquelle nos employés font face à la situation actuelle. »

« Nous avons les pieds sur terre. Tout le monde est concentré pour résoudre nos problèmes. Et nous prenons plaisir dans notre duel face à Ferrari. C’est ça le sport auto ! Courir contre les meilleurs. »

Si l’explication n’est donc pas à rechercher du côté de Paddy Lowe, faut-il alors pointer de l’index Lewis Hamilton ? Le pilote anglais est-il vraiment l’homme qu’il faut quand il s’agit de souder une équipe, de la motiver pour la faire revenir au sommet ?

Là encore, Toto Wolff monte au créneau et prend la défense de son triple champion du monde.

« L’attitude de Lewis et sa maturité personnelle m’ont impressionné cette saison. Nous avons eu de bonnes conversations pendant l’hiver. Tout le monde a joué carte sur table. Nous avons parlé de ce qui avait fonctionné ou non les années précédentes, et depuis lors, le rôle de Lewis dans le management de l’équipe s’est renforcé. »

« Je sens aussi qu’il adore ce combat contre Ferrari. Lewis a une influence très positive sur l’équipe et je ne l’ai jamais vu aussi motivé. C’est simplement ce que vous attendez d’un champion de sa qualité. »