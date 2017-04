Toto Wolff ne savait pas comment se déroulerait la transition après le départ de Nico Rosberg, alors que l’année 2016 avait été remplie de tension dans l’équipe Mercedes. A quelques heures de la troisième manche de la saison, l’Autrichien avoue être rassuré et a raconté avoir reçu un SMS après la pole position de Bottas.

"C’était un message de Nico qui m’a dit que notre paire de pilotes était excellente !" s’amuse Wolff. "C’est génial car Ferrari est un véritable opposant et les succès sont encore plus appréciables".

"Valtteri a fait sa première pole et je suis impressionné par la manière dont il s’est repris après une mauvaise course en Chine. Nous ne pouvons pas oublier qu’il ne s’agit que de son troisième week-end avec nous et il pilote face au meilleur pilote du monde".

Wolff explique que la dynamique a changé après les tensions qui ont touché Mercedes à plusieurs reprises l’an dernier, lorsque les deux pilotes s’étaient accrochés et s’étaient plaints au sujet de leur équipe.

"Il y a une dynamique très différente entre nos pilotes, je dirais que la tension a disparu. Après la qualification, il était évident que Lewis était ravi pour Valtteri, et Sebastian Vettel a également été très fair-play".

"Nous restons sur nos gardes pour la course, Red Bull a été rapide vendredi, comme Ferrari et nous, donc tout est possible" conclut le directeur de Mercedes.