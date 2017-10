Toto Wolff est un homme heureux aujourd’hui au Japon : victoire de Lewis Hamilton et titres en vue, plus que jamais, suite aux nouveaux problèmes de Ferrari et Sebastian Vettel.

L’Autrichien souligne l’incroyable malchance de la Scuderia depuis trois courses.

"Nous sommes très heureux parce que pour le championnat nous avons fait un grand pas en avant même si c’était moins évident avec la chaleur aujourd’hui pour Lewis," dit-il.

"Nous pouvons décrocher les deux titres lors du prochain Grand Prix mais nous n’y pensons pas encore. Parce que la malchance peut toujours frapper. Et celle de Ferrari a été incroyable. Pour la 3e course de suite."

"Quand vous avez un ou deux abandons de suite, ça fait mal. Nous avons connu ça. Je sais ce que ressentent les gens de Ferrari. Je m’entends très bien avec Maurizio Arrivabene et je ne voudrais pas être dans sa situation."

Wolff a une explication sur les ennuis de la Scuderia.

"Ferrari a la voiture la plus rapide cette année. C’est dû à leur développement, un pas en avant énorme entre l’an dernier et cette année. Maintenant cela manque de fiabilité, c’est leur prochaine étape, c’est presque normal quand vous gagnez tant de performance en si peu de temps."