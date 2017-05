Le quart de la saison a été franchi à Barcelone et Mercedes a viré en tête au classement des constructeurs, bien que Sebastian Vettel mène le championnat pilotes. Toto Wolff y trouve toutefois un motif de satisfaction, en dépit de la faible avance que possède son équipe.

« C’est toujours bien de repartir avec un avantage aux points, peu importe la marge » reconnaît l’Autrichien. « Mais l’écart est très faible, nous sommes dans une lutte acharnée contre Ferrari. D’un côté, c’est très intéressant et c’est un grand défi, mais de l’autre nous risquons d’être poussés à notre limite. On ne peut pas baser simplement se baser sur les écarts à Barcelone ».

Wolff revient aussi sur la performance de ses deux protégés, Wehrlein et Ocon, qui ont tous les deux fini dans les points en Espagne. Le Français en est à sa cinquième entrée dans les points consécutive tandis que l’Allemand a signé le meilleur résultat de sa jeune carrière.

« Si l’on regarde les résultats, Pascal et Esteban ont tous deux eu un bon week-end. Pascal a fait fonctionner la stratégie à un arrêt et il aurait pu terminer septième, mais finir au huitième rang est déjà très bien pour lui et pour Sauber. Je suis heureux de constater son intégration dans l’équipe ».

« Force India a réussi à marquer des points régulièrement et Esteban y contribue grandement. Il devra lui aussi chercher ses limites pour battre Checo, qui est sa référence, mais je suis intéressé de voir ce que sera la suite de leur lutte. Ils se poussent à être meilleurs et Force India en est bénéficiaire ».

Le directeur de l’équipe championne du monde envisage aussi le Grand Prix de Monaco et se montre conscient des défis qu’il représente puisqu’il est à l’opposé de ce qu’est le Grand Prix d’Espagne. Selon lui, le plus difficile à Monaco est de ne pas avoir le contrôle sur tous les éléments.

« Nous nous attendons à une partie différente de Barcelone. Les circonstances, l’environnement de travail et les défis des pilotes sont uniques et il faut atteindre la perfection pour rouler à son meilleur niveau dans les rues. On ne contrôle pas tous les facteurs et il faut renverser la chance si l’on veut que tout se passe bien ».

« Monaco est l’une des courses les plus animées en dehors de la piste, nous accueillons de nombreux invités, dirigeants et partenaires, qui contribuent tous à notre succès d’une manière ou d’une autre. C’est très particulier de les avoir avec nous pour nous encourager et nous avons hâte de ressentir leur soutien ».

La physionomie de la Formule 1 a changé puisque depuis trois saisons, une seule équipe dominait la discipline. Aujourd’hui, Ferrari a décidé de répliquer et semble plus que jamais en mesure de voler la couronne à Mercedes.

« Chaque week-end nous poussera à la limite, c’est la réalité de la F1 en 2017. Les trois dernières années ont été extraordinaires mais cette saison, j’ai redécouvert pourquoi j’aime ce sport. J’adore la compétition, celle qui signifie qu’on ne gagnera pas facilement mais que la lutte sera acharnée. Elle renforce le sentiment de victoire, comme ce fut le cas à Barcelone » conclut Wolff.