Le Grand Prix d’Azerbaïdjan disputé hier à Bakou a marqué un tournant capital dans le déroulement de la bataille pour le titre mondial selon Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1.

Pour lui, les gants sont maintenant jetés entre Lewis Hamilton, son pilote, et Sebastian Vettel.

Le clash entre les deux hommes en course a définitivement mis de l’huile sur le feu sur cette lutte pour la couronne 2017. Et cela n’a pas l’air de déplaire à Wolff !

"Personne ne voulait de toute façon vraiment voir très longtemps cette bonne entente qui régnait entre eux en dehors de la piste," lance l’Autrichien.

"Maintenant les gants sont jetés. La guerre est déclarée. Le sport a besoin de cette rivalité."

"Ce que nous avons eu en course (leur double collision), c’est l’ingrédient qui manquait pour faire de ce championnat un grand championnat."

"Ce sont des guerriers. Et ils sont en guerre maintenant. Ils se battent pour des victoires, pour le championnat. Et, à un certain moment, quand les meilleurs se disputent cela, ils ne peuvent être amis. Nous avons peut-être touché du doigt la limite de ce respect à Bakou."

Les données de la FIA ont totalement blanchi Lewis Hamilton, ce qui fait évidemment plaisir à son patron.

"Après ça, Sebastian va avoir l’air mal. Je ne peux pas vraiment imaginer qu’il a voulu aller à la collision exprès. J’aimerais aussi lui parler personnellement avant de donner mon jugement."

Cette rivalité maintenant exacerbée est-elle la meilleure nouvelle de ce week-end alors ?

"On sait comment Lewis réagit face à l’adversité. Il est plus fort que jamais !" conclut Wolff.