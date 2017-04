Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, sait maintenant qu’il a un autre type de saison rude pour ses nerfs à l’horizon.

Il est fini le temps où l’Autrichien devait s’inquiéter de qui gagnerait au sein de son équipe, en gérant les tensions en interne entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg.

Mercedes doit maintenant gagner le titre mondial face à une autre équipe, très compétitive selon lui : Ferrari. Et ce nouveau défi n’est pas pour lui déplaire.

"Le Grand Prix de Chine a été une belle façon de répliquer dans notre bataille avec Ferrari. Nous étions encore très proches en termes de rythme et je m’attends donc à ce que nous faisions le ping pong avec eux toute la saison. Cela va se jouer selon la nature des circuits, je pense que ça va être excitant pour tout le monde," déclare Wolff avant Bahreïn.

"Ce que nous avons cette année, c’est la situation parfaite pour les fans mais aussi pour nous, en tant qu’équipe. Nous sommes tous des compétiteurs et cette bataille nous motive vraiment."

"Nous avons déjà fait deux courses cette saison et c’est maintenant 1 partout entre Mercedes et Ferrari. Sur deux circuits très différents, dans des conditions météo très différentes, il est maintenant clair que nous sommes dans un mouchoir de poche en performance pure. Il n’y a plus que de petites marges qui feront la différence."

"Notre avance d’un point au championnat constructeurs est tout sauf confortable. Nous avons besoin, et nous le ferons, de continuer à travailler pour développer notre voiture, corriger nos erreurs et poursuivre les progrès. Notre état d’esprit est maintenant celui du challenger, pas celui du champion. Et le combat ne fait que commencer..."