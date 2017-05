Malgré les trois victoires acquises depuis le début de la saison, deux pour Lewis Hamilton et une pour Valtteri Bottas, l’équipe Mercedes est en proie à certaines difficultés pour régler sa W08, pas aussi versatile que ne l’étaient ses devancières.

"On peut dire qu’il y a un certain ADN dans cette voiture" explique Toto Wolff. "Nous avons prouvé qu’elle peut être très rapide en qualifications mais en course, elle se comporte un peu comme un diva et c’est difficile de la faire fonctionner de manière optimale. Ce sont probablement des différences minimes qui la font sortir de cette fenêtre idéale et nous devons trouver la solution".

"Nous avons une très bonne équipe qui a montré dans le passé sa capacité à analyser les données et à évoluer du vendredi jusqu’à la fin du week-end. C’est un cas exceptionnel qu’on a déjà rencontré, notamment à Singapour pour différentes raisons. C’est le second week-end en trois ou quatre ans où nous avons réellement des problèmes de réglages en essais libres".

Hamilton explique que sa W08 était réglée comme celle de Bottas et bien qu’il ne pense pas avoir fait d’erreur à ce niveau, il veut se pencher avec l’équipe sur les solutions pour régler le problème.

"Il faut que l’on travaille ensemble sur le sujet" explique Hamilton. "Je ne pilote pas mal, je ne suis pas lent ici, donc nous devons travailler tous ensemble pour comprendre. Je leur ai demandé lors des réunions s’il y a des choses que je peux faire différemment et ils vont comparer les voitures pour trouver des éventuelles différences".

Considérant son week-end comme gâché par sa piètre position de départ, surtout sur un circuit comme Monaco, Hamilton espère de tout cœur que Bottas pourra représenter Mercedes et aller chercher les Ferrari.

"J’espère que Valtteri pourra gagner la course et terminer devant les Ferrari car ce serait très bien pour l’équipe, nous voulons les battre au championnat constructeurs. Je suis déçu à titre personnel car ça ne sera pas simple de l’aider et de marquer des points pour l’équipe, j’en suis désolé pour tout le monde".

"Nous restons ensemble, nous gagnons et perdons en équipe et je vais tout faire pour remonter au maximum. C’est très difficile de dépasser ici et je devrai sûrement prendre des risques, mais ils seront calculés" conclut Hamilton.