Le rachat de la F1 par Liberty Media satisfait pour le moment l’ensemble du paddock. Toto Wolff, qui s’est exprimé lors de la présentation de la Mercedes W08 EQ Power+ hier, a dit accueillir lui aussi favorablement l’arrivée des Américains. Le directeur de l’écurie allemande estime que Liberty Media a une volonté « proactive » pour améliorer le spectacle en F1, même s’il faut aussi tenir compte des contrats existants…

« Bien sûr, vous êtes toujours limité par les contrats et une partie du succès de la Formule 1 s’est construit sur des contrats à long terme, qui ont donné de la stabilité à la F1. Mais cela signifie aussi probablement que vous ne pourriez pas être capable de tout changer sur-le-champ. »

« Mais je pense qu’il pourrait y avoir quelques changements de court-terme, des choses qu’il est possible de mettre en œuvre, au moins pour ce qui est d’améliorer le spectacle sur la piste : donner plus d’accès au paddock, donner aux équipes, aux médias et aux pilotes plus de droits. Donc je pense qu’il y a des choses qui pourraient arriver très rapidement. »

Toto Wolff a confié s’être déjà entretenu avec Chase Carey et Ross Brawn, deux des trois hommes forts de Liberty, pour évoquer l’avenir de la discipline. Si la réunion a été « très proactive » selon Wolff, il ne faudrait pas non plus que la réforme confine à la révolution…

« Nous avons tendance à mettre sous le feu des projecteurs les choses qui ne sont pas aussi bonnes qu’elles devraient l’être, à faire beaucoup de critiques. Et cela fait partie de l’ADN de la Formule 1. Nous ne parlons pas seulement de l’action en piste, nous parlons de politiques, de controverses, de tout ce qui est inefficace. »

« Après avoir passé un peu de temps avec les nouveaux propriétaires, vous réalisez que la F1 est probablement l’un des meilleurs sports qui fonctionnent à l’échelle mondiale. Donc, le sport est en bonne santé, il y a des choses qui fonctionnent vraiment bien et les audiences, lors des deux dernières courses, quand tout s’est joué sur le fil, étaient vraiment bonnes. Et il y a des choses que nous pouvons améliorer. »

« Mais rien n’est cassé. La F1 a besoin d’une évolution, non d’une révolution, et a besoin d’une gestion prudente et d’une compréhension de l’ADN de la F1. Il faut d’abord le comprendre, et ensuite nous aurons besoin de progresser à partir de là. Je suis un fan de sports automobiles, et j’adore la technologie du Mans. Mais tout cela n’a pas du tout la même audience ou la portée de la F1, pas même 1 %. »

La F1 est donc relativement en bonne santé pour Toto Wolff. Il faut dire qu’en effet, pour Mercedes, tout va bien ces trois dernières années !