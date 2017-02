Le patron de Mercedes en Formule 1, Toto Wolff, affirme que l’arrivée de Liberty Media à la tête du sport ne doit pas devenir un sujet de distraction en 2017.

C’est certes un changement radical pour la F1, gouvernée pendant 40 ans par un tandem FIA - Bernie Ecclestone mais l’Autrichien rappelle qu’il y a un énorme défi technique à relever cette année.

"Du point de vue de l’équipe, nous devons absolument nous concentrer sur le développement de la voiture et de ses performances. Nous ne devons absolument pas nous perdre dans toutes ces discussions autour de l’avenir de la Formule 1, son actionnariat et la politique," souligne Wolff.

"L’arrivée de Liberty ? C’est une priorité secondaire pour nous" ajoute-t-il.

"Il ne faut pas oublier que beaucoup de choses sont très bonnes en Formule 1. Nous avons de très belles courses, les promoteurs font un excellent travail et les audiences TV ont atteint des sommets à la fin de la saison dernières."

"Il y a des choses qui n’ont pas été abordées, c’est certain. Le numérique par exemple. Et il n’y a pas de question à se poser : il faut y aller même si c’est difficile. Chase Carey et son équipe sont des experts : nous devrions aussi apprendre d’eux. Mais la priorité va toujours, au niveau d’une équipe, au sport et à la saison à venir. Nous nous concentrerons d’abord sur notre travail, c’est-à-dire tenter de remporter un nouveau titre."