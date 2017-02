Attendue plus que n’importe quelle autre voiture, la Mercedes W08 EQ Power+ a été présentée ce jour à Silverstone au moyen d’une vidéo à 360 degrés diffuse sur les réseaux sociaux. Une approche originale pour laisser s’exprimer les pilotes et le directeur de l’équipe ainsi que pour montrer la très réussie Flèche d’Argent.

« Les nouvelles règles ont été faites pour rendre les F1 plus rapides grâce à l’augmentation des performances aérodynamiques » explique Toto Wolff. « Elles devraient être plus physiques à piloter et, on l’espère, plus spectaculaires à regarder. Nous en aurons la preuve lors des premières courses mais à priori, cet objectif a été rempli ».

« Au niveau des performances de chacun, les changements aussi majeurs apportent un nouveau départ mais aussi une chance pour les équipes. Il faut savoir rester humble et garder les pieds sur terre, personne n’a couru avec ces règles pour le moment et nous en sommes tous au même point : nous repartons de zéro. Ce fut un défi incroyable et je n’ai jamais vu une telle détermination de réussir dans l’équipe ».

Mercedes a également dû s’adapter au départ inattendu de Nico Rosberg en fin de saison dernière et pour cela, a recruté Valtteri Bottas aux côtés de Lewis Hamilton. Il faudra donc une période d’adaptation similaire pour les deux pilotes, mais aussi pour l’équipe, afin que tout le monde parvienne à travailler en harmonie.

« Nico nous a pris de court l’an dernier et nous a laissé dans une situation inconfortable, mais nous avons trouvé la meilleure solution possible avec Valtteri et je suis certain que lui et Lewis formeront un duo très solide. Ils ont tous les deux travaillé très dur avec les équipes techniques à l’usine et bien que la donne change forcément, je ne m’attends pas à ce que la compétition soit moins féroce entre eux, au contraire ».

« Le développement en cours de saison va jouer un rôle essentiel dans l’issue du championnat. Aucun de nous ne sait où il se situera à la première course mais quelle que soit notre position à ce moment-là, j’ai entière confiance en notre équipe et en nos capacités à relever chacun des défis qui se présentera. Ce sera une saison lors de laquelle notre équipe entière montrera de quoi elle est capable » conclut Wolff.