Toto Wolff a révélé qu’il n’a pas eu la partie facile dans ses négociations avec Claire Williams pour le transfert de Valtteri Bottas chez Mercedes.

Même si la directrice adjointe de l’équipe de Grove avait promis de ne plus se mettre sur le chemin du Finlandais pour aller dans un top team (comme elle avait pu le faire lorsque Bottas était courtisé par Ferrari), elle n’a pas non plus laissé filer sa pépite comme ça chez les champions du monde.

"Claire est définitivement la fille de Frank dans les négociations, elle est dure !" lance l’Autrichien.

"Il n’a pas toujours été évident que nous puissions avoir Valtteri. Nous avons clairement compris que nous devrions aller au compromis avec Claire pour qu’elle le laisse partir."

"Nous avons trouvé une solution qui aide Williams à continuer son développement et à se renforcer, à court terme et à moyen terme," ajoute Wolff, certainement en référence à la réduction sur la facture ’moteur’.

Williams a dû rappeler Massa pour faire face à ce départ.

"Je pense que reprendre Felipe était une bonne idée de leur part. Peut-être que cela aurait été meilleur pour eux de garder Valtteri mais, à la place de Claire, je pense que j’aurais fait pareil."

"Elle m’a fait la supplier... beaucoup. Et même pleurer."