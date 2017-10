Toto Wolff était soulagé à l’arrivée du Grand Prix du Mexique mais guère content du déroulement des évènements. Le directeur de Mercedes l’avait d’ailleurs souligné à la radio de Lewis Hamilton, juste après l’arrivée.

"Lewis, je sais que ce n’est pas la manière dont tu voulais obtenir ce titre mais tu l’as. Bravo à toi pour ce 4e titre," a-t-il dit.

"J’ai détesté chaque moment de cette course," ajoute maintenant Wolff devant les journalistes. "Elle était vraiment mauvaise et trop longue pour nous. Le début, avec l’accident de Lewis et Seb, ça nous a tout de suite mis dans l’ambiance."

"Je me mets dans la position de Lewis, dans sa voiture. Que se passe-t-il ? Seb est-il encore en course ? Peut-il marquer assez de points ? Après un moment, nous lui avons expliqué la situation exacte, les projections possibles et il est resté concentré parce que nous voulions le meilleur Lewis."

Wolff n’a pas cru au titre avant l’arrivée.

"Vous avez un écart de points énormes et les gens vous disent que c’est bon, c’est fait. Mais non. C’est le sport auto. Dans cet accident, Seb aurait pu s’en tirer et Lewis abandonner."

"Le championnat était en jeu et, je pense, dans des conditions normales il y aurait eu une pénalité pour Vettel. Mais c’est la course et le titre était en jeu alors..."

L’Autrichien admet que "le soulagement est énorme. Pendant la course, vous avez plein d’émotions. Nous sommes amers parce que nous ne finissons pas à la place que nous voulons dans cette course."

Toto Wolff conclut en reconnaissant que Mercedes va maintenant préparer 2018.

"Notre voiture est très rapide mais, parfois, elle se comporte comme une diva, comme nous aimons le dire. Les championnats sont joués alors il faut préparer la suite. Nous devons trouver des solutions pour améliorer certaines choses et optimiser ce qui peut l’être. Valtteri peut jouer la 2e place et nous l’aiderons pour ça. Mais la priorité c’est de bien démarrer 2018 maintenant."