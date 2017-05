Lewis Hamilton a vécu une saison 2016 compliquée face à un Nico Rosberg décidé à empocher son premier titre mondial et il a parfois critiqué ouvertement son équipe dans les médias. Selon Toto Wolff, le départ de son ancien équipier est la cause du retour à une certaine sérénité pour le Britannique.

"C’est le plus gros changement positif que j’ai vu depuis 2013" explique Wolff au sujet de Hamilton. "Les pilotes sont parfois vus comme des entrepreneurs à part entière au sein des équipes, avec leur propre agenda en tête plutôt que les intérêts de l’équipe, mais Lewis est dans sa cinquième année avec nous et ça a changé, il fait vraiment partie de l’équipe".

"Je ne dirais pas qu’il joue en équipe car ça va à l’encontre de l’ADN d’un pilote de course, mais je pense qu’il a réalisé et qu’il respecte les efforts effectués par toute l’équipe, c’est devenu plus naturel. Nous avons construit une relation de confiance mutuelle".

Malgré les rumeurs liant Mercedes à Vettel pour 2018, puisque l’Allemand sera en fin de contrat avec Ferrari, le patron de la firme à l’étoile pense qu’il est peu probable que Vettel quitte Ferrari, même s’il pense encore à lui pour la deuxième Mercedes.

"Sortir Sebastian de l’équation à l’heure actuelle serait idiot mais il n’y a rien sur la table pour le moment. Je ne vois aucune raison pour laquelle Sebastian quitterait une équipe qui a une voiture du niveau de la nôtre. Et ce n’est pas le seul pilote vers qui nous regardons".

"Nous avons nos jeunes pilotes qui progressent très vite et j’apprécie les pilotes Red Bull. Quand le moment sera venu d’y réfléchir, il pourrait y avoir 10 candidats à un volant chez nous. Mais si la saison continue comme elle a commencé, avec une belle progression des performances de Valtteri, il n’y aura aucune raison de changer" conclut Wolff.

Une hypothèse que confirme Niki Lauda, vraisemblablement comblé par les performances de Bottas : "Vettel est très compétitif chez Ferrari et Alonso n’est pas dans nos plans. Nous avons deux très bons pilotes et aucune raison d’en changer. Nous nous pencherons sur une prolongation du contrat de Valtteri, mais il n’y a rien pour le moment qui nous ferait hésiter".