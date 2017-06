L’an dernier quand il s’agissait de comparer les deux pilotes Mercedes, deux images se heurtaient dans l’inconscient collectif.

D’un côté, Nico Rosberg, qui travaillait sans relâche sur le moindre détail et prêt à tout pour s’améliorer et de l’autre, Lewis Hamilton qui s’en remettait à son talent naturel et qui jonglait beaucoup entre sa vie de pilote de F1 et sa vie personnelle.

Le Britannique est d’ailleurs connu pour relayer volontiers ses faits et gestes sur les réseaux sociaux, ce qui, à la longue, peut faire penser qu’il ne se concentre pas autant sur son travail.

Le directeur de Mercedes F1, Toto Wolff, n’est pas d’accord avec cette idée reçue, pourtant très partagée. L’Autrichien tient à remettre les pendules à l’heure avec un argument implacable.

"Hamilton est triple champion du monde. Et il ne le serait pas s’il ne remplissait pas ses devoirs professionnels de manière assidue et responsable," affirme-t-il.

Wolff explique que Hamilton travaille d’une façon qui ne se fait pas trop remarquer. Alors que les autres passent des heures en réunion d’équipe, son pilote "fait son travail au calme soit chez lui, soit à l’hôtel, soit dans l’avion."

Le directeur de Mercedes rappelle aussi que chaque pilote a sa propre manière d’atteindre le succès. Il évoque le cas du double champion du monde Mika Häkkinen.

"Mika m’a dit que s’il avait travaillé comme le fait Vettel, il aurait alors perdu sa capacité naturelle à réagir aux situations rencontrées une fois assis dans la voiture. Il ne voulait pas décortiquer le moindre détail. Il voulait sentir naturellement la voiture. Cela vaut aussi pour Lewis. Il a trouvé un moyen de mettre sa tête sur pause vis-à-vis de la Formule 1 entre chaque course et de revenir complètement concentré à chaque fois."