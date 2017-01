Lewis Hamilton a soutenu la décision de remplacer Nico Rosberg par Valtteri Bottas, c’est ce qu’affirme aujourd’hui le patron de Mercedes F1, Toto Wolff.

L’Autrichien a eu une conversation avec Hamilton juste avant les fêtes, pour savoir ce qu’il en pensait.

"Nous avons parlé de Valtteri à Lewis quelques jours avant Noël. Il nous a dit qu’il pensait que Valtteri était un gars sympa. L’un des gars avec qui il s’entend bien en Formule 1. Pour lui, Valtteri était une bonne option pour remplacer Nico," explique Wolff.

L’Autrichien espère qu’il y aura moins de tensions dans ce duo que celui que Lewis formait avec Nico.

"Je pense que ça ira. Mais c’était déjà OK entre Nico et Lewis vous savez. Il y avait juste entre eux les bagages du passé. Maintenant c’est une toute nouvelle relation et il n’y a aucune animosité."

"Je m’attends évidemment à des moments difficiles mais c’est normal quand deux pilotes sont dans une bonne situation dans la même équipe. Mais sans passé entre eux, je pense que ça sera plus facile. Je pourrais aussi avoir tort."